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Борт№1 Сегодня, 15:02
300
Фото: Борт№1

Глава государства ознакомился с работой международного аэропорта Туркестана

В рамках поездки в Туркестан Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой международного аэропорта. сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

 

Председатель совета директоров "YDA Group" Хусейн Арслан рассказал Президенту о нынешнем состоянии воздушной гавани областного центра и поделился планами на будущее.

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#Токаев #аэропорт #Туркестан
Журналист
Сегодня, 15:02
300
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