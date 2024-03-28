Глава государства: Казахстан заинтересован в сотрудничестве с ведущими азиатскими технологическими гигантами

Глава государства остановился на ситуации с продовольственной безопасностью, передаёт BaigeNews.

"Почти треть населения планеты по-прежнему испытывает дефицит продовольствия. Казахстан, являющийся ведущим производителем пшеницы в Центральной Азии, намерен использовать свой сельскохозяйственный потенциал для обеспечения глобальной продовольственной стабильности. Общими усилиями мы должны укреплять международное сотрудничество путем создания целевых программ, совместных агроинновационных центров и трансферта инновационных технологий", – предложил Президент.

Касым-Жомарт Токаев также указал на стратегическое значение расширения транзитно-транспортного сотрудничества между странами Азии.

"Крайне важно наращивать наши усилия по развитию как существующих, так и новых транспортных маршрутов. В их число входит Транкаспийский международный транспортный маршрут, или так называемый "Срединный коридор", который наиболее эффективно обеспечивает безопасность цепочек поставок между Азией и Европой. В прошлом году объем грузоперевозок по этому маршруту увеличился вдвое и составил 3 миллиона тонн. В ближайшие годы мы ожидаем, что данный показатель достигнет 10 миллионов тонн. В то же время Казахстан готов к сотрудничеству со своими соседями в развитии коридора "Север – Юг", – сказал глава государства.

Лидер Казахстана считает важным укрепление технологического сотрудничества, особенно в области искусственного интеллекта (ИИ) с целью обеспечения устойчивого роста мировой экономики. В этом контексте он поддержал "Глобальную инициативу по управлению искусственным интеллектом", выдвинутую Китаем.

Еще одним перспективным направлением сотрудничества Президент назвал добычу критически важных видов сырья.

"Редкоземельные металлы стали важнейшим компонентом для широкого спектра технологий. Они необходимы для достижения нулевого баланса выбросов, а также в таких стратегических секторах, как промышленность, цифровые технологии, космос и оборона. Мы продолжаем работать с международными партнерами над наиболее эффективными способами освоения наших крупных месторождений урана, лития, титана и других редкоземельных элементов", – сообщил лидер Казахстана.

В завершение Глава нашего государства вновь выразил уверенность, что Азия, реализуя свои экономические, технологические и культурные преимущества, может сыграть решающую роль в определении будущей картины мира. В этом контексте он отметил практическую перспективу таких важных международных диалоговых площадок, как Боаоский азиатский форум и Международный форум Астана (AIF). Пользуясь возможностью, Президент пригласил гостей БАФ принять участие в предстоящем в июне этого года форуме AIF.



На Боаоском азиатском форуме также выступили Председатель Совета директоров БАФ Пан Ги Мун, Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, Президент Науру Дэвид Аданг, Премьер-министр Шри-Ланки Динеш Гунавардена, Премьер-министр Содружества Доминики Рузвельт Скеррит, Председатель международной неправительственной организации "Совет старейшин" Мэри Робинсон, Генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корманн, Генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности Дарен Танг и Председатель Народной партии Королевства Камбоджа Хун Сен.