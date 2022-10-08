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verelq.am 8 Октября, 23:25
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Фото: verelq.am

Глава Евросовета приедет в Казахстан

Председатель Европейского совета Шарль Мишель готовится посетить Казахстан. Об этом политик сообщил в Twitter, передает BaigeNews.kz.

"Благодарен за приглашение президента Токаева посетить Астану и принять участие во встрече лидеров стран Центральной Азии 26-27 октября. Также рад посещению Узбекистана 28 октября и встрече с президентом Мирзиёевым. Евросоюз готов углублять связи с Центральной Азией и поддерживать внутрирегиональное сотрудничество", - написал Мишель.

 

 

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#политика #ЕС
Журналист
8 Октября, 23:25
697
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