Глава Евросовета приедет в Казахстан

Председатель Европейского совета Шарль Мишель готовится посетить Казахстан. Об этом политик сообщил в Twitter, передает BaigeNews.kz.

"Благодарен за приглашение президента Токаева посетить Астану и принять участие во встрече лидеров стран Центральной Азии 26-27 октября. Также рад посещению Узбекистана 28 октября и встрече с президентом Мирзиёевым. Евросоюз готов углублять связи с Центральной Азией и поддерживать внутрирегиональное сотрудничество", - написал Мишель.

Pleased about President @TokayevKZ’s invite to visit Astana & attend the Central Asian leaders meeting on 26-27/10.

Also pleased about visiting Uzbekistan on 28/10 & meet with President Mirziyoyev.

🇪🇺 is ready to deepen ties with Central Asia & support intra-regional cooperation