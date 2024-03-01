Глава авиакомпании Qazaq Air покинул пост

Еркин Наурызбаев завершил свою деятельность на посту председателя правления АО "QAZAQ AIR", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.



Как отметили в АО "QAZAQ AIR", Еркин Наурызбаев руководил авиакомпанией с 9 сентября 2022 года. Он был первым казахстанским авиационным специалистом, возглавившим отечественную авиакомпанию. Еркин Наурызбаев имеет 19-летний опыт работы в авиации, является командиром и инструктором воздушного судна De-Havilland Dash 8-Q400.



Также в компании сообщили, что временное исполнение обязанностей председателя правления возложено на Нурлана Жакупова.