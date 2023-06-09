Гибель всех пропавших при пожаре лесников опровергли в акимате области Абай

Фото: МЧС РК

В соцсетях и мессенджерах распространяют информацию о том, что все 14 пропавших при пожаре работников лесничества найдены мёртвыми. Это не соответствует действительности, заявили в акимате области Абай, передаёт BaigeNews.kz.

"Согласно официальным данным, подтверждённым МЧС РК, найдены только трое погибших работников лесхоза. Просим доверять только официальным источникам информации", - сказано в сообщении.

Ранее в администрации сообщили, что на месте пожара задействованы 786 специалистов из различных ведомств, 187 единиц техники и девять вертолётов. За день они произвели 93 сброса воды общим объёмом 263,5 тонны.

Министр по ЧС распорядился дополнительно отправить силы и средства МЧС из Алматинской, Жетысуской и Кызылординской областей.

В Семее подготовили дополнительную колонну из пяти пожарных автоцистерн и вахтовки на случай осложнения обстановки.

Планируется отправка дополнительных вертолетов Ми-8 из Астаны, Боралдая, Кызылорды и многоцелевой вертолёт Eurocopter EC145 из Кокшетау.