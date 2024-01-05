Гибель солдата-срочника в Жетысу: семья не верит в официальную версию смерти

Отец солдата-срочника уверен, что причиной смерти его сына стала болезнь почек, на которую никто не обратил внимания, передает BaigeNews.kz.

Всю жизнь Амир Байтурганов мечтал посвятить себя службе Родине. Однако в рядах армии парень пробыл всего три месяца. 21 декабря солдата-срочника не стало. Отец погибшего, Мурат Байтурганов, вспоминает: страшное известие пришло в районе трех часов ночи. Из части позвонили и сообщили, что его сын находится в коме, и попросили срочно приехать.

"Мой сын скончался утром, в 6.20, так и не приходя в сознание. Долгое время Амир жаловался на боль в почках, но никто не оказал ему нужной помощи. А ведь он неоднократно обращался в медчасть. 28 ноября попросил, чтобы ему сделали УЗИ. Однако в город для этой процедуры они выехали лишь спустя неделю. Диагноз поставили – двусторонний пиелонефрит. Положили в санчасть, но только на три дня. Сын регулярно звонил, в одном из разговоров он рассказал, что его выписали перед приездом каких-то "высоких" гостей. Обещали положить потом снова", - вспоминает отец погибшего.

В семье смерть молодого человека связывают именно с затяжным пиелонефритом. Однако в Министерстве обороны утверждают, что по предварительной информации причиной трагедии стал менингит. Восстановляя хронологию произошедшего в пресс-службе ведомства отметили: молодой человек почувствовал себя плохо после занятий по практической стрельбе. Жалобы были на слабость и температуру. В медпункте воинской части юноше оказали помощь. Около девяти часов вечера военнослужащий снова пожаловался на недомогание, после чего его госпитализировали в больницу Жаркента.

"21 декабря около шести часов утра состояние военнослужащего резко ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия результатов не дали и в шесть часов двадцать минут была констатирована биологическая смерть. Ранее, 5 декабря военнослужащий обращался в медицинский пункт по поводу боли в поясничной области, был направлен на консультацию в Центральную районную больницу города Жаркент, где ему было проведено УЗИ почек и произведен забор анализов. Результаты исследования УЗИ показали признаки пиелонефрита. Назначено лечение в медицинском пункте, где он находился до 9 декабря. Ретроспективный анализ медицинской документации и анамнеза заболевания дает основание полагать отсутствие связи заболевания, возникшего 5 декабря с острым заболеванием (менингит) приведшим к смерти военнослужащего", - ответили на обращение редакции в пресс-службе.

В ведомстве отметили, окончательная причина смерти будет установлена по результатам гистохимического исследования материалов вскрытия. По факту смерти Панфиловский районный отдел полиции возбудил уголовное дело. Его передали в Южное региональное военно-следственное управление МВД. Сейчас проводится досудебное расследование.

Тем не менее, Мурат Байтурганов, не может понять, почему болезнь не выявили раньше? У нее ведь есть инкубационный период и определенные симптомы, вплоть до судорог. Сейчас в части ввели карантин, но ни у кого из солдат нет симптомов, говорит мужчина.

"Я отдал в руки армии живого здорового ребёнка. Неважно, чем он там заболел: менингит или COVID. Разницы нет. Они несут полную ответственность за моего ребенка. Не досмотрели. Даже если это менингит, он долго себя проявляет. Еще даже судебная экспертиза не вышла, а на неё уже пытаются ссылаться. Буквально сегодня я звонил следователям и узнавал. Даже если причина произошедшего остается в рамках официальной версии, я этого так не оставлю. Буду проводить эксгумацию и независимую экспертизу", - подвел итог Мурат Байтурганов.

За минувшие полмесяца, рассказывает отец погибшего, семья так и не получила от министерства извинений и соболезнований. Это еще больше убедило мужчину в необходимости обращения в Генеральную прокуратуру, чтобы та взяла расследование на особый контроль.