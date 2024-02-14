Геннадия Головкина выдвинули в президенты Национального олимпийского комитета РК

Прославленного боксёра Геннадия Головкина сегодня выдвинули в президенты Национального олимпийского комитета РК. Об этом сообщают источники СМИ, передаёт BaigeNews.kz.

По информации Telegram-канала "Спорт Шредингера", официальное объявление "будет скоро".

"Кандидатурам помощников вы будете явно удивлены, особенно одному из них. На данный момент известно, что этот помощник в прошлом занимал высокие политические должности", - говорится в сообщении.

По уставу НОК, президент выбирается на заседании генеральной ассамблеи - голосуют президенты всех национальных спортивных федераций по олимпийским видам спорта.