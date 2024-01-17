Генеральный план Астаны до 2035 года утвердило правительство Казахстана

Правительство Казахстана утвердило Генеральный план Астаны до 2035 года, в котором обозначены шаги по дальнейшему развитию социальной, жилищно-коммунальной, транспортной и энергетической инфраструктуры столицы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Сообщается, что премьер-министр РК Алихан Смаилов подписал соответствующее постановление.

Отмечается, что основной градостроительный документ Астаны, разработанный по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева, прошел широкие общественные обсуждения.

Генплан предусматривает меры по опережающему развитию города с учетом динамичного роста населения, строительство 164 школ, 178 детских садов и 93 учреждений здравоохранения.

Также отмечается, что до 2029 года также будет возведено 15 современных дворцов школьников. Жилищный фонд столицы планируется увеличить до 68,2 миллиона квадратных метров, а протяженность улично-дорожной сети на 1000 километров до 2,5 тысячи километров.

Сообщается также, что с учетом роста водопотребления будет построена насосно-фильтровальная станция №4 на 210 тысяч кубометров в сутки с водоводом от канала Иртыш-Караганда.

В части тепловой и электроэнергии планируется строительство второй очереди ТЭЦ-3, четырех новых газовых тепловых станций и расширение ТЭЦ-2, а также ввод 14 подстанций 110/10 киловатт.

Сумма инвестиций на реализацию Генплана до 2025 года из всех источников составит 6,3 триллиона тенге. Из них частные инвестиции в жилищное строительство – около 4,3 триллиона тенге, на инфраструктурные проекты – 700 миллиардов тенге.