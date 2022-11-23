Гендиректора АрселорМиттал внесли в список подозреваемых по факту взрыва на шахте

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26 должностных лиц оказались в списке ответственных за взрыв на шахте АрселорМиттал, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуация Юрий Ильин.

"На сегодняшний день фигурирет 26 должностных лиц, начиная от руководства АМТ и заканчивая руководящим инженерно-техническим составом шахты имени Ленина. (...) Среди них есть граждане других государств, непосредственно руководители угольного департамента и руководство АМТ. Их два человека пока на данное время. Но это пока то, что определила комиссия. В дальнейшем, в ходе следственных мероприятий, возможно привлечение в виде свидетелей или подозреваемых. Круг должностных лиц может быть расширен", - сообщил глава МЧС.

Ильин, сообщил, что двое подозреваемых - это генеральный директор"АрселорМиттал Темиртау" Биджу Найра и исполнительный директор Угольного департамента компании Джелсон Батиста.

"Подозреваемым, в соответствии с нашим законом, пока не предъявлены обвинения, они находятся на свободе. Единственное, всему кругу лиц, которые определены в списках правительственной комиссии, выставлено ограничение на выезд за пределы РК", - сообщил Ильин.

Он добавил, что следственные органы, возможно, не ограничатся кругом ответственных лиц, которых сейчас определила комиссия. Возможно привлечение и других лиц к административной и уголовной ответственности.