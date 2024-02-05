Где в Казахстане заметнее всего упали цены на подсолнечное масло

В декабре 2023 года в магазинах и на базарах страны литр подсолнечного масла в среднем стоил 738 тг — на 1,4% меньше, чем месяцем ранее, и сразу на 18% меньше, чем годом ранее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Еnergyprom.kz.

По информации аналитиков, среди крупных городов страны дороже всего подсолнечное масло стоило в Жезказгане (881 тг за литр), дешевле всего — в Шымкенте (648 тг).

"В региональном разрезе в месячной динамике подсолнечное масло подорожало в четырёх регионах — ЗКО, ВКО, Алматы и Туркестанской области. В Улытауской области и Шымкенте цены остались на том же уровне, что и месяцем ранее, в остальных регионах — снизились. В годовой динамике во всех регионах наблюдалось удешевление подсолнечного масла. Наибольшее снижение цен было зарегистрировано в Шымкенте (на 23,8% за год), Алматы (на 23,6%) и Кызылординской области (на 22,4%)", - пишет издание.

В 2023 году в стране произвели 409,2 тыс. тонн подсолнечного нерафинированного масла — на 8,6% меньше, чем годом ранее. В то же время производство рафинированного масла сократилось на 22,1%, до 125 тыс. тонн.

По итогам января–ноября 2023 года местные компании смогли обеспечить спрос на подсолнечное масло на 85,1%, против 83,8% годом ранее.

На долю импорта соответственно пришлось 14,9%. В страну с начала года завезли 84,5 тыс. тонн масла — на 10,2% меньше, чем годом ранее. В то же время экспорт заметно вырос. С начала года по ноябрь из РК экспортировали 326,1 тыс. тонн подсолнечного масла — сразу на 61% больше, чем годом ранее.