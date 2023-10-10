Где появятся "комфортные школы" в Астане

Всем известна ситуация с нехваткой учебных мест в столице. Трёхсменка и большое количество детей в классах всё ещё остаются актуальной проблемой в городе. Поэтому в Казахстане запустили национальный проект "Комфортная школа". До 2025 года в Астане собираются построить 24 новых современных учебных заведения. Корреспондент BaigeNews.kz узнал, жители каких районов уже в следующем году смогут отправить детей в школу рядом с домом.

По информации оператора программы АО "Samruk-Kazyna Construction", в настоящее время на земельных участках, выделенных для комфортных школ, полным ходом идет подготовка к строительству.

"После проведения всенародного опроса среди жителей Казахстана по архитектурным решениям и наполнению будущих учебных заведений начался процесс загрузки проектно-сметной документации школ для прохождения комплексной вневедомственной экспертизы. Мы ожидаем положительного заключения госэкспертизы, чтобы приступить к полномасштабным строительно-монтажным работам. До конца 2023 года сдача школ в эксплуатацию не предусмотрена", - сообщили в компании в ответ на наш запрос.

В рамках реализации нацпроекта за 2023–2025 годы в Астане будут построены 24 комфортные школы. Это позволит создать 44,4 тыс новых ученических мест в одну смену или 88,8 тыс мест в две смены.

Отмечается, что 23 школы на 42,4 тыс ученических мест в одну смену планируется сдать в эксплуатацию до конца 2024 года. И только строительство одной школы на 2 тыс мест начнется в 2024 году и завершится до конца 2025 года.

Месторасположение новых школ в городе Астане

Есильский и Нуринский районы по улице К.Кайсенова район дома № 4 600 мест в районе улиц Ш. Айтматова участок №24/22 2 000 мест в жилом массиве "Уркер", район пересечения улиц Наурызбай батыра и Исатай батыра 2 000 мест в районе улиц Е17, Е26 2 000 мест в районе улиц Толе би и Е758 2 000 мест в районе пересечения улиц Орынбор и № 37 2 000 мест в районе улиц Е48, Е77 2 000 мест южнее жилого массива "Тельман" 2 000 мест в районе пересечения проспекта Мәңгілік Ел и улицы Е-497 2 000 мест в районе улиц Е796 и Е899 2 000 мест в районе улицы Е699 2 000 мест в квадрате улиц Е127, Е368, Е418, Е535 2 000 мест в районе пересечения улиц Төле би и №24 2 000 мест в районе пересечения улиц Е30, Е751, Е796 2 000 мест в районе пересечения пр.Кабанбай батыр - ул.Сығанақ 1 200 мест (выкуп у застройщика) Алматинский район по улице А.Байтурсынова район дома №9 600 мест в районе пересечения улиц Ш.Қалдаяқова и А-30 2 000 мест в район пересечения проспекта Ш.Кудайбердыулы и улицы И.Жансугурова 2 000 мест в районе пересечения улиц А-102 и А-104 2 000 мест в районе пересечения улиц М. Төлебаева и Бурабай 2 000 мест в районе пересечения улиц Ж.Нажимеденова и А-56 2 000 мест (ввод в 2025 году) Байконурский район в районе пересечения улиц А. Иманова и Егемен Казахстан 2 000 мест Сарыаркинский район в районе пересечения улиц С-189 и 12–207 2 000 мест в жилом массиве "Коктал", район пересечения улиц Ұлытау и Наурыз 2 000 мест

По поводу одной школы мы попросили уточнить, действительно ли она будет построена. Дело в том, что в акимате нам сообщили, что в микрорайоне Юго-Восток возле теннисного центра "Дәулет" и парка "Жеруйық-2" планируют строить школу. Однако этот участник находится в частной собственности и необходимо было провести процедуру изъятия. Жители этого района давно ждут новую школу, так как в шаговой доступности учебных заведений нет.

В Samruk-Kazyna Construction заверили, что на пересечении улиц Төлебаева и Бурабай всё-таки будет построено учебное заведение на 2 тыс мест. Подрядчиком определено ТОО "Bazis Conatruction". С компанией заключен ЕРС-контракт на проектирование и строительство объекта "под ключ". Сейчас на участке идет подготовка к строительству. Школа будет сдана в эксплуатацию до конца 2024 года.