Где появятся "комфортные школы" в Астане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Всем известна ситуация с нехваткой учебных мест в столице. Трёхсменка и большое количество детей в классах всё ещё остаются актуальной проблемой в городе. Поэтому в Казахстане запустили национальный проект "Комфортная школа". До 2025 года в Астане собираются построить 24 новых современных учебных заведения. Корреспондент BaigeNews.kz узнал, жители каких районов уже в следующем году смогут отправить детей в школу рядом с домом.
По информации оператора программы АО "Samruk-Kazyna Construction", в настоящее время на земельных участках, выделенных для комфортных школ, полным ходом идет подготовка к строительству.
"После проведения всенародного опроса среди жителей Казахстана по архитектурным решениям и наполнению будущих учебных заведений начался процесс загрузки проектно-сметной документации школ для прохождения комплексной вневедомственной экспертизы. Мы ожидаем положительного заключения госэкспертизы, чтобы приступить к полномасштабным строительно-монтажным работам. До конца 2023 года сдача школ в эксплуатацию не предусмотрена", - сообщили в компании в ответ на наш запрос.
В рамках реализации нацпроекта за 2023–2025 годы в Астане будут построены 24 комфортные школы. Это позволит создать 44,4 тыс новых ученических мест в одну смену или 88,8 тыс мест в две смены.
Отмечается, что 23 школы на 42,4 тыс ученических мест в одну смену планируется сдать в эксплуатацию до конца 2024 года. И только строительство одной школы на 2 тыс мест начнется в 2024 году и завершится до конца 2025 года.
Месторасположение новых школ в городе Астане
|
Есильский и Нуринский районы
|
по улице К.Кайсенова район дома № 4
|
600 мест
|
в районе улиц Ш. Айтматова участок №24/22
|
2 000 мест
|
в жилом массиве "Уркер", район пересечения улиц Наурызбай батыра и Исатай батыра
|
2 000 мест
|
в районе улиц Е17, Е26
|
2 000 мест
|
в районе улиц Толе би и Е758
|
2 000 мест
|
в районе пересечения улиц Орынбор и № 37
|
2 000 мест
|
в районе улиц Е48, Е77
|
2 000 мест
|
южнее жилого массива "Тельман"
|
2 000 мест
|
в районе пересечения проспекта Мәңгілік Ел и улицы Е-497
|
2 000 мест
|
в районе улиц Е796 и Е899
|
2 000 мест
|
в районе улицы Е699
|
2 000 мест
|
в квадрате улиц Е127, Е368, Е418, Е535
|
2 000 мест
|
в районе пересечения улиц Төле би и №24
|
2 000 мест
|
в районе пересечения улиц Е30, Е751, Е796
|
2 000 мест
|
в районе пересечения пр.Кабанбай батыр - ул.Сығанақ
|
1 200 мест
(выкуп у
застройщика)
|
Алматинский район
|
по улице А.Байтурсынова район дома №9
|
600 мест
|
в районе пересечения улиц Ш.Қалдаяқова и А-30
|
2 000 мест
|
в район пересечения проспекта Ш.Кудайбердыулы и улицы И.Жансугурова
|
2 000 мест
|
в районе пересечения улиц А-102 и А-104
|
2 000 мест
|
в районе пересечения улиц М. Төлебаева и Бурабай
|
2 000 мест
|
в районе пересечения улиц Ж.Нажимеденова и А-56
|
2 000 мест
(ввод в 2025 году)
|
Байконурский район
|
в районе пересечения улиц А. Иманова и Егемен Казахстан
|
2 000 мест
|
Сарыаркинский район
|
в районе пересечения улиц С-189 и 12–207
|
2 000 мест
|
в жилом массиве "Коктал", район пересечения улиц Ұлытау и Наурыз
|
2 000 мест
По поводу одной школы мы попросили уточнить, действительно ли она будет построена. Дело в том, что в акимате нам сообщили, что в микрорайоне Юго-Восток возле теннисного центра "Дәулет" и парка "Жеруйық-2" планируют строить школу. Однако этот участник находится в частной собственности и необходимо было провести процедуру изъятия. Жители этого района давно ждут новую школу, так как в шаговой доступности учебных заведений нет.
В Samruk-Kazyna Construction заверили, что на пересечении улиц Төлебаева и Бурабай всё-таки будет построено учебное заведение на 2 тыс мест. Подрядчиком определено ТОО "Bazis Conatruction". С компанией заключен ЕРС-контракт на проектирование и строительство объекта "под ключ". Сейчас на участке идет подготовка к строительству. Школа будет сдана в эксплуатацию до конца 2024 года.
Самое читаемое
- Ферму по разведению червей открыл житель Алматинской области
- "Ты сам все начал": боец Куат Хамитов принял вызов казахстанского актёра
- Изнасилование трёхлетних сестёр: жуткие подробности рассказала детский омбудсмен
- Глава управления образования Шымкента уволилась по собственному желанию
- Найден мёртвым бывший музыкант группы "Руки вверх!"