Газовый скандал: Сельчане Алматинской области возмущены завышенными тарифами

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Жители Алматинской области против завышенных тарифов. В Карасайском районе разгорелся газовый скандал! Сельчане платят за кубометр газа дороже, чем жители районного центра. Ранее об их ситуации с коммунальными платежами мы уже рассказывали. Тогда несколько тысяч потребителей обратились в местный акимат за разъяснениями. Но спустя две недели, им снова пришли квитанции по тем же завышенным тарифам на газ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал Almaty.tv.

В этом зале собрались представители 7 сел. Именно их обслуживает поставщик, с которым не так давно возникли проблемы. Люди жалуются на повышенный расход и другие погрешности в деятельности компании.

"2.000 мы платим в год. Внутридомовое газовое оборудование. Скажите, кому хоть раз в год они приходили, проверяли? Две тысячи с каждого дома в карман. Каждый год, с каждого дома, ничего не делая. Вот вообще, у них даже специалистов столько нет", - сказала жительница села Шамалган Галина Максимкина.

Возмущает потребителей и стоимость одного кубометра газа. Голубое топливо жителям сёл обходится дороже, чем районному центру на 8 тенге. Сельчане считают необоснованной и завышенной сумму за газификацию домов.

"Моя келин живет во времянке, у нее четверо детей. Подключение одной точки 650 тысяч тенге! Взяли кредит! У них четверо детей", - возмутилась жительница села Шамалган Галия Карамергерова.

Представители фирмы-поставщика газа заверили, что делают все возможное, чтобы сдерживать тарифы. Говорят, что, мол, работают в рамках закона и все цены сформированы согласно законодательству. Некоторым предложили небольшие льготы.

"Рассрочку сделаем, декабрь, январь, ветеранам войны, пенсионерам, многодетным. На три месяца сделаем рассрочку", - сказал заместитель директора компании-поставщика Данияр Ашимхан.

Это не первая встреча жителей района с представителями фирмы-поставщика. В начале месяца возмущенные потребители уже жаловались на катастрофические суммы в графе - коммунальные услуги. Именно поэтому была инициирована комплексная проверка.

"Антимонопольный орган области открыл проверку, и в течение месяца он даст своё заключение. После получения заключения, если вот этот тариф был необоснованно повышен, тогда фирма должна произвести перерасчёт излишне начисленных сумм, и вернуть их населению. А также вернуть прежний тариф", - подчеркнул аким Карасайского района Жасулан Естенов.

В случае выявления нарушений компания также может передать свои сети в управление другой подрядной организации.