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Газификация в Караганде: 4000 домов подключат к системе до конца года Сегодня, 16:56
135
Сегодня, 16:56
135

Газификация в Караганде: 4000 домов подключат к системе до конца года

Четыре тысячи домов в Караганде и Темиртау обеспечат газом до конца этого года. Какие районы области будут газифицировать в следующем году, сообщили в акимате, передаёт BaigeNews.kz.

"На сегодня газораспределительные сети подведены к двум тысячам домов в Караганде и Темиртау. До конца 2022 года возможность подключиться к центральному газоснабжению получат четыре тысячи домов. Со следующего года начнётся строительство сетей газоснабжения в Шахтинске, Сарани, Осакаровском и Абайском районах", - сообщили в администрации.

Кроме этого, в области работают над решением задачи по обеспечению жителей качественной питьевой водой. До 2025 года эту услугу должны получить 100 процентов жителей. Сейчас доступ к централизованному водоснабжению есть у 98,2 процента городского населения и 91,4 процента сельского. 

Чтобы решить проблему дефицита тепловых мощностей, в Караганде строят третий тепловывод от ТЭЦ-3. Запуск проекта позволит обеспечить теплом новостройки Юго-Востока.

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#газификация #Караганда #ТЭЦ
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:56
135
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