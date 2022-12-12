Газификация в Караганде: 4000 домов подключат к системе до конца года

"На сегодня газораспределительные сети подведены к двум тысячам домов в Караганде и Темиртау. До конца 2022 года возможность подключиться к центральному газоснабжению получат четыре тысячи домов. Со следующего года начнётся строительство сетей газоснабжения в Шахтинске, Сарани, Осакаровском и Абайском районах", - сообщили в администрации.

Кроме этого, в области работают над решением задачи по обеспечению жителей качественной питьевой водой. До 2025 года эту услугу должны получить 100 процентов жителей. Сейчас доступ к централизованному водоснабжению есть у 98,2 процента городского населения и 91,4 процента сельского.

Чтобы решить проблему дефицита тепловых мощностей, в Караганде строят третий тепловывод от ТЭЦ-3. Запуск проекта позволит обеспечить теплом новостройки Юго-Востока.