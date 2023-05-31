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Газификация ТЭЦ-2 в Алматы: тендер выиграл консорциум из Китая
В Алматы подписали договор с подрядчиком строительства новой Алматинской ТЭЦ-2 на газовом топливе. Подрядчиком стал консорциум из трёх крупных китайских компаний, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу "Самрук-Энерго".
EPC-контракт подразумевает выполнение полного цикла работ - проектирование, поставку оборудования, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию.
Новая станция будет построена на площадке действующей ТЭЦ, где сейчас в качестве основного топлива используют уголь, а пускового - мазут.
Подрядчиком строительства новой газо-турбинной ТЭЦ стал консорциум из трёх китайских компаний, специализирующихся на реализации проектов в области энергетики: Dongfang Electric International Corporation, Powerchina Sepco1 Electric Power Construction Co., Ltd, Powerchina Hebei Electric Power Engineering Co., Ltd.
Консорциум представляет собой союз компаний, первая их которых – крупный производитель промышленного оборудования, вторая – имеет опыт реализации проектов на условиях ЕРС, третья – специализацию на проектировании.
"Выбор определён итогами состоявшегося двухэтапного открытого международного тендера по международным стандартам и правилам Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в рамках проекта "Модернизация Алматинской ТЭЦ-2 с минимизацией воздействия на окружающую среду", - сообщили в "Самрук-Энерго".
Тендер был объявлен в октябре прошлого года. В январе 2023-го произведено вскрытие заявок участников первого этапа конкурса (квалификационный отбор). Всего поступили заявки от шести участников.
В рамках второго этапа тендера рассматривались две заявки. В итоге, согласно правилам ЕБРР, конкурс считается состоявшимся, и банк в конце мая 2023 года подтвердил его победителя.
Подписание EPC-контракта состоялось на территории Алматинской ТЭЦ-2, на месте, отведённом под новую станцию. Мероприятие прошло с участием представителей Фонда "Самрук-Казына", посольства КНР в РК, Министерства энергетики РК, акимата Алматы, АО "Самрук-Энерго".
Контракт со стороны заказчика подписал председатель правления АО "Алматинские электрические станции" (АлЭС) Ерлан Киркинбаев, со стороны подрядчика – г-н Цзян Лисян, заместитель генерального директора отдела международного маркетинга компании "Dongfang Electric International Corporation".
"Согласно проекту модернизации Алматинской ТЭЦ-2 предусматривается строительство газо-турбинной ТЭЦ электрической мощностью до 600 МВт и тепловой мощностью 957 Гкал/ч. Станция будет включать в себя корпус газотурбинных блоков и водогрейную котельную. Цель проекта – снижение негативного влияния станции на экологическую обстановку в Алматы за счёт перевода ТЭЦ-2 на сжигание природного газа. Завершение проекта и ввод в эксплуатацию станции планируется в декабре 2026 года", - уточнили в "Самрук-Энерго".
По словам председателя правления АО "Самрук-Энерго" Серика Тютебаева, после модернизации, реконструкции и перевода на газ двух алматинских станций – ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 выбросы вредных веществ в атмосферу города снизятся на 92 процента. Кроме этого, в результате замены основного топлива с угля на газ исключается образование и захоронение золошлаковых отходов. На месте существующего золоотвала предусматриваются испарительные поля для утилизации производственных стоков.
Проект нацелен также на покрытие дефицита рынка электрической мощности в Южной зоне Казахстана.
Финансовая поддержка проекта будет осуществляться международными и казахстанскими структурами. Помимо ЕБРР в список вошли Азиатский Банк Развития (АБР) и АО "Банк Развития Казахстана" (БРК). Подписание документов с АБР и БРК планируется в июне. Финансирование осуществляется под корпоративные гарантии фонда "Самрук-Казына", что по оценкам экспертов способствует минимизации рисков и улучшению условий кредитования.
Алматинская ТЭЦ-2 – крупнейшая тепловая станция в Казахстане по комбинированной выработке электрической и тепловой энергии с установленной электрической мощностью 510 МВт, тепловой – 1411 Гкал/ч. Станция обеспечивает порядка 70 процентов тепла зоны централизованного теплоснабжения и 50 процентов электроэнергии Алматы. ТЭЦ-2 принадлежит АО "Алматинские электрические станции".
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