Газ взорвался на СТО в Актау, погиб человек

Взрыв газа произошёл на станции техобслуживания в Актау. Пожарные с риском для жизни вынесли 17 баллонов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Мангистауской области.

Сигнал на пульт "101" поступил в 18:20.

"В ходе пожара в СТО взорвалось шесть бытовых газовых баллонов. В ходе ликвидации огня пожарные с риском для жизни успели вынести ещё 17 газовых баллонов. Один работник СТО (женщина) скончалась, ещё трое мужчин с ожогами госпитализированы в Мангистаускую областную больницу", - сообщили в ДЧС.

Пожар ликвидировали в 18:48 на площади 50 квадратных метров.

Причина происшествия устанавливается.

С огнём боролись 25 пожарных-спасателей при помощи шести единиц техники. В операции также были задействованы сотрудники Центра медицины катастроф МЧС.