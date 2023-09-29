Гани Бейсембаев запустил челлендж в Facebook

Министр просвещения РК Гани Бейсембаев вспомнил своих учителей и запустил челлендж в Facebook, передаёт BaigeNews.kz.

Министр просвещения РК Гани Бейсембаев поздравил педагогов страны с Днём учителя.

"Почти у каждого из нас есть своя история, связанная со школой. Но, самым главным признанием для каждого учителя является благодарность его учеников. В преддверии нашего профессионального праздника я бы хотел рассказать о своих учителях, тем самым выразив свою благодарность", - написал он в социальной сети.

Министр вспомнил свою первую учительницу.

"С особой теплотой я вспоминаю свою первую учительницу Дамеш апай, она познакомила нас с "Әліппе", научила читать и писать. В четвёртом классе мы познакомились с Культай Сыздыковой. Нам, еще "младшеклассникам", она показалась очень строгой. Но с каждым днём, каждым уроком мы осознавали, как сильно нам повезло с учителем – с добрым сердцем, но требовательным и строгим нравом", - рассказал министр.

Отметил минпросвещения и других своих педагогов.

"Пройти все трудности подросткового периода нам помогла Ұлтай Сеилова, которая научила нас идти вперед и не останавливаться на достигнутом. Ұлтай апай всегда напоминала главную героиню из фильма "Қыз Жібек". Она преподавала казахскую литературу и мы, затаив дыхание, слушали каждое ее слово на уроке, давали волю своему воображению, представляя себя героями этих произведений. Бесспорно, их пример стал для меня буквально маяком – в бурных водах становления личности я всегда держал ориентир на своих учителей. Мне повезло в жизни. Их было много, но особо хотелось бы вспомнить тех, кого уже нет рядом с нами. На трудовом пути моими наставниками были Далелхан Мусин, Раушан Букаева, Антонина Бондарева, Канипа Битибаева, Шамша Беркимбаева", - написал он.

Гани Бейсембаев выразил свою признательность педагогам, посвятившим свою жизнь просвещению и воспитанию молодого поколения и пригласил всех принять участие в челлендже "Ұстазым менің ұстазым...".