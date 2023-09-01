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"Game-change" или новые правила в развитии экономики - Ерлан Карин дал оценку предстоящим реформам

Сегодня, 18:30
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30
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Фото: akorda.kz

Государственный советник РК Ерлан Карин в своем telegram-канале прокомментировал основные акценты в послании Главы государства, озвученные сегодня на заседании двух палат Парламента. Он отмечает, что Касым-Жомарт Токаев последовательно реализует стратегический курс, направленный на синхронное реформирование экономической, политической и идеологической сфер, передаёт BaigeNews.kz.

"В послании представлена дальнейшая стратегия развития экономики Казахстана. Более того, президентские инициативы совершают своего рода "game-change", представляя новые правила функционирования отраслей экономики. Это касается как изменений взаимоотношений в системе исполнительной власти, центра и регионов, так и введения новых мер налогового стимулирования, нормативно-правового регулирования, взаимодействия с инвесторами", - считает госсоветник.

Также Карин отметил, что, несмотря на общую направленность послания на решение экономических вопросов, в нем есть важные инициативы социального характера: повышение зарплат, обеспечение занятости, безопасности детей, равенства в получении образования и т.д.

"Особое внимание привлекает предложение главы государства о вынесении обсуждаемого в обществе вопроса строительства АЭС на республиканский референдум. Это подтверждает приверженность президента принципам "слышащего государства" и "Справедливого Казахстана"", - подчеркнул государственный советник.

В целом, сегодня в послании было озвучено более ста различных идей и предложений, которые охватывают максимальный спектр направлений и складываются в единый системный комплекс социально-экономических реформ.

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