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рixabay Сегодня, 01:49
287
Сегодня, 01:49
287
Фото: рixabay

Футбольный матч закончился убийством в Атырауской области

Убийство произошло в ночь на 4 января в селе Сагиз Кызылкогинского района, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на caspiannews.kz.

Молодые люди собралась в местном спорткомплексе поиграть в футбол, в процессе возникла драка, которая закончилась смертью 22-летнего мужчины от колото-резаных ран.

Подозреваемый задержан, находится в следственном изоляторе, подтвердили в ДП.

 
 
 
 
 
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Публикация от Атырау-Маңғыстау жаңалықтары 🔥 (@caspiannews.kz)

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#футбол #драка #конфликт #смерть
BaigeNews.kz
Сегодня, 01:49
287
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