Футбольных фанатов оштрафовали в Алматы

В Алматы за мелкое хулиганство: нецензурную брань, мусор и алкоголь на стадионе к административной ответственности привлекли футбольных болельщиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

"В отношении правонарушителей также приняты меры административного воздействия за мелкое хулиганство, нарушение правил поведения на спортивных мероприятиях, распитие алкогольных напитков в общественном месте. Необходимо подчеркнуть, что таким поведением наносится урон не только институту "футбольных болельщиков", но и имиджу всей страны. Болеть за свои команды, эмоционально их поддерживать можно и нужно, но исключительно в рамках закона. Не оскорбляя своим поведением как оппонентов, так и обычных граждан", — гвоорится в сообщении.

В МВД также напомнили казахстанцам, что закон един для всех.