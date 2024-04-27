  • 27 Апреля, 09:38
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Футбольных фанатов оштрафовали в Алматы

Сегодня, 08:43
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иллюстративное фото eg.ru Сегодня, 08:43
Сегодня, 08:43
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Фото: иллюстративное фото eg.ru

В Алматы за мелкое хулиганство: нецензурную брань, мусор и алкоголь на стадионе к административной ответственности привлекли футбольных болельщиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

"В отношении правонарушителей также приняты меры административного воздействия за мелкое хулиганство, нарушение правил поведения на спортивных мероприятиях, распитие алкогольных напитков в общественном месте.  Необходимо подчеркнуть, что таким поведением наносится урон не только институту "футбольных болельщиков", но и имиджу всей страны. Болеть за свои команды, эмоционально их поддерживать можно и нужно, но исключительно в рамках закона. Не оскорбляя своим поведением как оппонентов, так  и обычных граждан", — гвоорится в сообщении.

В МВД также напомнили казахстанцам, что закон един для всех. 

"Каждое противоправное действие, посягающее на общественный порядок, обязательно  повлечет за собой ответственность", - сообщил начальник департамента - официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

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