Футбольных фанатов оштрафовали в Алматы
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В Алматы за мелкое хулиганство: нецензурную брань, мусор и алкоголь на стадионе к административной ответственности привлекли футбольных болельщиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
"В отношении правонарушителей также приняты меры административного воздействия за мелкое хулиганство, нарушение правил поведения на спортивных мероприятиях, распитие алкогольных напитков в общественном месте. Необходимо подчеркнуть, что таким поведением наносится урон не только институту "футбольных болельщиков", но и имиджу всей страны. Болеть за свои команды, эмоционально их поддерживать можно и нужно, но исключительно в рамках закона. Не оскорбляя своим поведением как оппонентов, так и обычных граждан", — гвоорится в сообщении.
В МВД также напомнили казахстанцам, что закон един для всех.
"Каждое противоправное действие, посягающее на общественный порядок, обязательно повлечет за собой ответственность", - сообщил начальник департамента - официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.
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