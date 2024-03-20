Футболисты Казахстана заработают за выход на Евро-2024 более 9 млн евро

Сборная Казахстана сможет рассчитывать, теоретически, на выплату от 9,2 млн до 28 млн евро если у нее получится пробиться на чемпионат Европы-2024 по футболу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В случае попадания на Евро-2024 сборная Казахстана, как и любая другая команда-участница финальной части этого турнира, гарантированно получит 9,25 млн евро. За победу в матче предусмотрен бонус в размере 1 млн евро, за ничью — 500 тысяч евро. Дальнейшее распределение призовых выглядит так: 1/8 финала — 1,5 млн евро, четвертьфинал — 2,5 млн, полуфинал — 4 млн, финал — 5 млн, победа в турнире — 8 млн евро.

Таким образом, минимальная сумма, которую может заработать сборная Казахстана на Евро-2024, составляет 9,25 млн евро (4,53 миллиарда тенге), а максимальная — 28,25 млн евро (13,85 миллиарда тенге).

Однако сначала сборной Казахстана нужно выйти на Евро-2024, а для этого в полуфинале плей-офф Лиги наций необходимо обыгрывать сборную Греции, а затем, в финале, победителя противостояния Грузия — Люксембург.