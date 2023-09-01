Футболист сборной Казахстана стал самым дорогим игроком европейского клуба

Казахстанский полузащитник Рамазан Оразов стал самым дорогим футболистом в составе словенского клуба "Копер", передает Sports.kz.



Портал Transfermarkt.com оценивает трансферную стоимость игрока национальной сборной Казахстана в 450 тысяч евро. По состоянию на 31 августа, Оразов — самый ценный игрок словенской команды.

Ближайшим "преследователем" Оразова является полузащитник Лука Вешнер Тичич, на которого установлен "ценник" в 400 тысяч евро.

Напомним, Рамазан Оразов перешел в "Копер" из костанайского "Тобола". 28 августа клуб из Словении объявил о подписании двухлетнего контракта с казахстанцем. В текущем сезоне Казахстанской Премьер-Лиги он провел 17 матчей, в которых забил 2 мяча. В его активе 5 игр в Кубке Казахстана, а также 7 поединков и 1 гол в Лиге Конференций-2023/2024.