ФСБ задержала троих выходцев из Центральной Азии, причастных к теракту в "Крокусе"

Силовики задержали в Москве, Екатеринбурге и Омске ещё троих выходцев из Центральной Азии, причастных к теракту в "Крокус сити холле". Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержаны гражданин России и два иностранных гражданина - все выходцы из Центрально-Азиатского региона, причастные к террористическому акту, совершённому 22 марта 2024 года в комплексе "Крокус сити холл", - говорится в сообщении.

ФСБ удалось установить, что "двое из задержанных переводили деньги на приобретение огнестрельного оружия и транспортных средств, использовавшихся в теракте". Третий вербовал пособников теракта и финансировал исполнителей.

Напомним, стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. В здание ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека.