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  • Французская Assystem будет участвовать в строительстве АЭС в Казахстане
podrobno.uz Сегодня, 09:58
312
Сегодня, 09:58
312
Фото: podrobno.uz

Французская Assystem будет участвовать в строительстве АЭС в Казахстане

Французская компания Assystem будет сотрудничать с Казахстаном при строительстве новой атомной электростанции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Самрук-Казына".

"Соответствующий меморандум о взаимопонимании подписан сегодня между "Самрук-Қазына" и французской компанией. Документ предусматривает возможность подготовки кадров и техническую консультацию при создании АЭС. Подписание прошло в рамках визита во Францию Президента РК", - говорится в сообщении.

Assystem - независимая инженерная группа, базирующаяся в Париже. Она предоставляет услуги по проектированию, надзору за строительством, вводу в эксплуатацию и эксплуатации энергетических и промышленных объектов. Assystem уже участвует в проектах строительства реакторов АЭС во Франции, Финляндии и Китае. В рамках создания АЭС "Аккую" в Турции компания осуществляет надзор за строительством ключевых объектов ядерной безопасности.
 

 

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#меморандум #Франция #Самрук Казына #АЭС
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:58
312
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