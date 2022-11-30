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Сегодня, 09:58
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312Фото: podrobno.uz
Французская Assystem будет участвовать в строительстве АЭС в Казахстане
Французская компания Assystem будет сотрудничать с Казахстаном при строительстве новой атомной электростанции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Самрук-Казына".
"Соответствующий меморандум о взаимопонимании подписан сегодня между "Самрук-Қазына" и французской компанией. Документ предусматривает возможность подготовки кадров и техническую консультацию при создании АЭС. Подписание прошло в рамках визита во Францию Президента РК", - говорится в сообщении.
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