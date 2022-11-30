Французская Assystem будет участвовать в строительстве АЭС в Казахстане

Assystem - независимая инженерная группа, базирующаяся в Париже. Она предоставляет услуги по проектированию, надзору за строительством, вводу в эксплуатацию и эксплуатации энергетических и промышленных объектов. Assystem уже участвует в проектах строительства реакторов АЭС во Франции, Финляндии и Китае. В рамках создания АЭС "Аккую" в Турции компания осуществляет надзор за строительством ключевых объектов ядерной безопасности.