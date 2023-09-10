Фото со спящими на полу малышами прокомментировали в детском саду Актау

В социальных сетях обсуждают фотографии, сделанные в одном из детских садов Актау. На кадрах видно, что некоторые малыши спят на полу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Фото: t.me/kozachkow

В Telegram-канале журналиста Михаила Козачкова были опубликованы кадры, снятые в частном детском саду "Бесата" в Актау.

"Даже добавить нечего. То ли сад переполнен, как школы в разных регионах, то ли это какой-то особый вид ухода за детьми", - говорится в сообщении.

Фото: t.me/kozachkow

Дирекция детского сада "Бесата" заявила, что данные фотографии рассылает их бывший работник. Этими действиями он якобы пытается испортить репутацию дошкольного учреждения.

"Кровати есть для всех детей, но некоторые из малышей не желают спать на них, и их родители об этом знают, согласны. К тому же, на полу имеется ковер, на котором лежит матрац и покрывало", — говорят в руководстве.

На данный момент руководство детского сада наняло адвоката и намерено судиться с отправителем фото.