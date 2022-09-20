Фото блюд и меню будут публиковать - Аймагамбетов намерен улучшить школьное питание

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Министр просвещения Асхат Аймагамбетов вновь раскритиковал качество школьного питания, передает BaigeNews.kz. На своей странице в Facebook он написал, что внес изменения в правила организации питания.

"Ранее я писал о проблемах, связанных с высокой стоимостью буфетной продукции в школьных столовых. Нередко буфетная продукция стоила в два раза дороже, чем в соседнем магазине. Нами была создана рабочая группа, состоящая из специалистов, которая разработала необходимые поправки. Что изменилось? Теперь после заключения новых договоров на обеспечение питания с поставщиками услуг цены в школьных столовых, в том числе на буфетную продукцию, напитки и другие, будут формироваться с учетом средних рыночных цен, а не произвольно по усмотрению поставщиков услуг", - сообщил он.

По словам министра, за основу будут взяты база данных на портале государственных закупок и сведения органов статистики. Это позволит предотвратить завышенное ценообразование в столовых. Кроме того, теперь поставщики будут работать строго в соответствии с меню и ценами, указанными организатором конкурса в конкурсной документации. Это нужно для исключения рисков изготовления и реализации запрещенной продукции и формирования рыночных, но не завышенных цен на буфетную продукцию, отметил Аймагамбетов.

"Для того, чтобы родители были информированы о питании или могли оценить его качество, будет поэтапно вводиться норма по публикации на образовательном ресурсе фото блюд, меню, стоимости с возможностью для пользователей оценки качества услуг и безналичной оплаты, преимущественно в городских школах", - написал глава Минпросвещения.

При этом для бесперебойного обеспечения детей питанием, особенно в детских садах, детских домах, теперь предусмотрена возможность внесения местными исполнительными органами изменений в договоры о закупках в части изменения цен на продукты с учетом уровня инфляции.

Для чего это нужно?

"В связи с удорожанием продуктов нередки случаи, когда в январе по итогам госзакупок заключается договор, по которому, например, килограмм картошки стоит 100 тенге. Далее через несколько месяцев поставщик отказывается поставлять товар, и организация остаётся без продуктов. Понятно, что следуют судебные процедуры, включение в перечень недобросовестных поставщиков, но большинство поставщиков это не смущает – открывается новая организация, которая продолжает работать. Но детский сад в это время не может обеспечивать питание детей. Теперь, согласно новой норме, акиматы в таких случаях заключают допсоглашение в соответствии с актуальными средними ценами на данную продукцию для бесперебойного обеспечения организаций", - сообщил министр.

Разработанные правила будут реализованы в полной мере со следующего года после заключения новых договоров с поставщиками услуг. К слову, в Алматы уже запустили пилотный проект по организации школьного питания. Пилот заработал в трех школах города. Кроме того, Министерство просвещения начало работу по обновлению подходов к формированию школьного меню.