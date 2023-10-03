Фонд развития оборонно-промышленного комплекса создадут в Казахстане

Премьер-министр РК Алихан Смаилов на заседании правительства рассказал, какую поддержку от государства получит промышленный сектор в Казахстане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"По итогам восьми месяцев текущего года объём производства обрабатывающей промышленности вырос более чем на 4%. Инвестиции в основной капитал по сектору составили порядка 810 млрд тенге. Наибольшую долю в обработке занимают: металлургическая промышленность, машиностроение, производство продуктов питания", - отметил Алихан Смаилов.

По его словам, в рамках Карты индустриализации запланирован ввод в текущем году 170 проектов в пищевой промышленности, стройиндустрии, машиностроении, металлургии и других отраслях. Это позволит создать около 12,5 тыс. постоянных рабочих мест.

"Для поддержки отечественных предприятий до конца года будет специально создан Фонд развития оборонно-промышленного комплекса. Также по поручению Главы государства готовится проект Комплексного плана по развитию машиностроительной отрасли. Его реализация позволит повысить производство в данной сфере более чем в два раза, увеличить объём экспорта почти в три раза, инвестиций в основной капитал - в 1,5 раза", - отметил глава правительства.

Кроме того, в текущем году планируется актуализировать Дорожную карту развития легкой промышленности. В ней будут предусмотрены такие меры, как возмещение инвестиционных затрат при создании текстильных производств, поддержка отечественных производителей при госзакупках.

"Для развития отечественной обрабатывающей промышленности важным блоком является привлечение инвестиций. Как было уже отмечено, в ряде регионов в этом году объёмы инвестиций в отрасль снизились. Министерствам иностранных дел и промышленности совместно с акиматами регионов необходимо активизировать работу по привлечению инвестиций в сектор и обеспечить достижение планового показателя", - поручил Алихан Смаилов.

Министерству промышленности и заинтересованным госорганам он поручил выработать меры для обновления основных фондов предприятий отрасли.