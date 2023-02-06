Финпирамиду под видом автоломбарда организовали в Актобе

Фото: creditline.kz

В Актобе задержали организаторов финансовой пирамиды, работающей под видом ломбарда ТОО "Auto Seller", задержали в Актобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Сообщается, что финансовая пирамида действовала в Актюбинской области с марта 2022 года. Сумма ущерба составила 300 миллионов тенге.

"Работники ломбарда предлагали владельцам автомашин (вне зависимости от регистрационного учёта) выкупить их транспорт по завышенным ценам, заключали формальные договоры (нотариально не заверенные) купли-продажи с условием оплаты в рассрочку. Затем автомашины продавали по заниженной цене третьим лицам, а вырученные деньги выплачивали другим владельцам, желающим продать своё имущество", — говорится в сообщении.

В ходе обысков по месту юридического адреса ТОО "Auto Seller" правоохранители изъяли оргтехнику, документацию, касающуюся незаконной деятельности, литературу религиозного характера и банковские карты.

По решению суда подозреваемые арестованы на два месяца.