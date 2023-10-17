Финляндия — Казахстан: какие шансы сборной пробиться на Евро-2024

Казахстан сыграет в выездном матче против сборной Финляндии. До этого Казахстан также на выезде выступил против Дании, где команда проиграла со счётом 3:1. О главных итогах матча, а таже шансах сборной Казахстана в игре против Финляндии в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Проиграли за счет упущения в некоторых эпизодах

После семи сыгранных матчей в отборе на Евро-2024 сборные Казахстана и Финляндии имеют по 12 очков. При этом Финляндия на третьем месте в группе, Казахстан — на четвертом (финны опережают благодаря преимуществу по дополнительным показателям). В своем последнем матче отбора Евро-2024 сборная Финляндии на выезде проиграла Словении (0:3).

Спортивный комментатор Дидар Кадыров отмечает, что в матче против Дании у сборной Казахстана была хорошая подготовка. Но в целом команда была далека от победы.

"Это не значит, что мы играли плохо. Хорошая была подготовка, но где-то не доиграли в некоторых эпизодах. В частности, например, при розыгрыше штрафного, где потеряли игрока, что упростило задачу сопернику и привело к первому голу. Второй гол был сформирован за счет первой атаки на пространстве, когда Кристиан Эриксен гениально ушёл глубже, до этого он дал разрезающую передачу на ход Расмусу Хейланду. Казахстанские игроки начинают играть авантюрно, рисково для того, чтобы сравнять счёт. Пытаются найти момент, чтобы накрыть соперника повыше, где-то прижать на его половине. Получилось, что мы подарили возможность сами. Не смог Марат Быстров навязать свою игру в этом эпизоде. Нужно было с игроком соперника добежать до лицевой линии и ждать его инициативу. Вместо этого, он бросился, не смог накрыть и далее последовал гол. Третий гол напоминает, что произошло со вторым мячом. Теперь уже опять атака на пространстве, мы пытаемся накрыть Хейланда. У Быстрова сказывается отсутствие игровой практики, я не вешаю все на него, в целом он был хорош. Он часто оставался в ситуации один на один против Андреса Сков Ольсена. Тот сместился в центр и далее был гениальный пас Эриксена. Если бы он давил чуть левее, то Быстров, научившись горьким опытом со вторым голом, лучше бы понимал, что делать с Ольсеном. Если бы передача пошла левее, она пошла бы в сторону боковой линии. Ольсен не успел бы сместиться в центр. Он уперся бы в Быстрова. Так как он бежал лицом к воротам, у него было преимущество, а Быстрову пришлось разворачивать корпус. Драгоценные секунды были проиграны. В целом очень хорошая игра с точки зрения структуры. Мы проиграли в эпизодах", - говорит о матче против Дании Дидар Кадаров.

Он отмечает, что сборная Казахстана изменила представление о себе по ходу выступления в отборе на Евро-2024. И, при этом добавляет, что матч против Финляндии будет непростым для команды.

"Финляндия – дисциплинированный соперник. Для меня это чуть ли не самая удобная команда в группе. Они могут нас перебивать те же козырями, что и мы - за счет самоотдачи и дисциплины. Индивидуальнее они сильнее.

Победа над Финляндией важна. Если мы проигрываем, то для нас закончится шансы выйти в плей-офф чемпионата Европы через этот отбор. После поражения от Дании наши шансы сильно пошатнулись. Но мы играет на максимуме, мы показываем весь свой потенциал", - говорит эксперт.

У сборной Финляндии сильная линия обороны

Спортивный комментатор Ербол Каиров считает, что в матче против Дании исход решил исполнительский класс команды соперников.

"У сборной Дании в команде есть звезды мирового масштаба. Это и Эриксен, и Хейланд. Я думаю, что здесь решило их индивидуальное мастерство и тягаться с ними было очень тяжело. На стадионе была такая атмосфера как на матчах Английской премьер-лиги. Болельщики устроили настоящее шоу. Перед матчем и во время они поддерживали до конца своих футболистов. Возможно, казахстанские игроки растерялись. Да, они продержались до 36 минуты. Но после этого пошли ошибки, так как интенсивность игры была высокой. Скорость в европейских матчах в разы выше, чем на чемпионате Казахстана", - говорит Дидар Кадаров.

Он отмечает в команде Финляндии Теэму Пукки, Йоэля Похьянпало, Лукаша Градецки, Глена Камара. По словам спортивного комментатора, у сборной Финляндии хорошая линия обороны.

"Если мы завтра одержим победу, то сохраним шансы на выход чемпионата Европы. Нам нужно сыграть собранно, полностью сконцентрироваться. Так как Финляндия, можно сказать, наш принципиальный соперник.

Думаю, что завтра казахстанские игроки выложатся полностью, настрой у них будет боевой.Они достойно сыграли против Даниии, а это одна из сильнейших сборных.

У Финляндии, может быть, не такая звездная команда, как у датчан. Но Глен Камара, Пуки - очень качественные игроки. Некоторым футболистам уже за 30. Фины играют до глубокой старости за свою сборную", - отметил спортивный комменатор.

Прямая трансляция матча Финляндия — Казахстан начнется 17 октября в 22:00 по астанинскому времени. Посмотреть эту игру в прямом эфире можно будет на телеканале "Qazsport".