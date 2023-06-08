Финансирование казахстанских проектов обсудил Токаев с главой Азиатского банка развития

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана провёл встречу с главой Азиатского банка развития Масацугу Асакавой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи обсуждены вопросы финансирования казахстанских проектов Азиатским банком развития.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в следующем году будет отмечаться 30-летие сотрудничества между Казахстаном и АБР, и поблагодарил руководство банка за вклад в экономику нашей страны.

В свою очередь Масацугу Асакава рассказал о стратегии странового партнёрства для Казахстана на 2023-2027 годы, реализуемой финансовым институтом.