Филиал южнокорейского университета откроют в Туркестане

В рамках поездки министра науки и высшего образования РК Саясата Нурбека в Южную Корею подписан меморандум о взаимопонимании об открытии филиала университета Вусонг в Туркестане, передаёт BaigeNews.kz.

Акимат Туркестанской области окажет поддержку в обеспечении студентов общежитием и иную техническую помощь.

Как отметил министр Саясат Нурбек, договорённость об открытии филиала достигнута во время визита делегации университета Вусонг в Казахстан в начале февраля.

"Примечательно, что мы смогли быстро перейти от договорённостей к заключению меморандума. Министерство науки и высшего образования РК ежегодно укрепляет взаимоотношения с вузами Кореи. В прошлом году мы открыли Высшую школу искусственного интеллекта и информатики СеулТех в Кызылорде. В наших планах также открыть филиал мирового технического вуза KAIST в Казахстане", - сообщил глава ведомства.

Нурбек посетил ряд университетов, встретился с ректором Университета Jei. Стороны рассмотрели возможность обучения казахстанских студентов в данном вузе и обсудили вопросы развития высшего образования. Университет Jei известен как ведущий вуз в области ИТ, инжиниринга, производства дронов.

Также министр ознакомился с инфраструктурой и концепцией функционирования Сеульского кибер-университета. По итогам визита стороны обсудили возможность обмена опытом на уровне ректоров университетов.