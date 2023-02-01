Филиал университета Heriot-Watt откроют в Актобе

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек по время рабочей поездки в Великобританию подписал трёхсторонний меморандум о сотрудничестве между ведомством, университетом Heriot-Watt и Актюбинским региональным университетом имени Жубанова, передаёт BaigeNews.kz.

В Эдинбурге Нурбек, ректор Актюбинского вуза Лаура Карабасова и представители университета Heriot-Watt обсудили шаги, которые будут реализованы в рамках меморандума, и составили план совместной работы.

Инициатива будет реализована в рамках поручения Касым-Жомарта Токаева о переформатировании системы высшего образования в соответствии с запросами экономики, в том числе путём открытия филиалов ведущих зарубежных вузов.

Два месяца назад ректор Heriot-Watt Марк Биггс специально приезжал в Актобе, встречался с руководством области и университета имени Жубанова.

"При поддержке акимата региона Heriot-Watt откроет на базе Актюбинского регионального университета три образовательные программы уровня бакалавриата ("Нефтегазовое дело", "Электроэнергетика", "Компьютерная инженерия"). Специальности выбраны в соответствии с потребностями региона. Партнёрство между вузами направлено на совместную подготовку отечественных технических и IT-специалистов. Студентам, завершившим обучение, будут выдаваться двойные дипломы Университета Heriot-Watt и Актюбинского университета имени К. Жубанова. Специальности будут преподаваться по британскому стандарту, качество будет контролироваться университетом Heriot-Watt", - сообщили в Миннауки и высшего образования РК.

Приём абитуриентов начнётся в следующем учебном году.

В дальнейшем будут развиваться программы академической мобильности между двумя вузами.