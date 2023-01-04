Филиал Наццентра экспертизы оштрафовали на два миллиона тенге в Мангистау

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Нарушения в области аккредитации выявили в филиале АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" по Мангистауской области. Учреждение оштрафовали на 600 МРП, передаёт BaigeNews.kz.

Сотрудники департамента Комитета технического регулирования и метрологии по Мангистауской области провели внеплановую проверку в филиале АО "Национальный центр экспертизы и сертификации".

"Выявлено более 400 нарушений требований Закона РК "Об аккредитации в области оценки соответствия" при проведении процедур оценки соответствия автотранспортных средств и оформлении свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства", - сообщили в ведомстве.

Составлен протокол об административном правонарушении в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 415-1 КоАП РК. Штраф составил 600 МРП (более двух миллионов тенге). Приостановлен аттестат аккредитации испытательной лаборатории в части ТР ТС 018/2011 сроком на шесть месяцев.