  • 11 Марта, 10:57
  • BAIGENEWS

Фиктивные счета-фактур на 443 млн тенге выписал житель Шымкента

Сегодня, 09:49
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
АФМ Сегодня, 09:49
Сегодня, 09:49
311
Фото: АФМ

Фиктивные счета-фактур без фактического выполнения работ и оказания услуг выписал житель Шымкента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.

"Преступная деятельность осуществлялась посредством 6 созданных компаний, в результате чего в государственный бюджет не поступило налогов на сумму 443 млн тенге", - говорится в сообщении.

Приговором суда лицо было признано виновным в совершении уголовного правонарушения, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.
  
Вместе с тем, преступные доходы осужденного на сумму более 15 млн тенге, а также недвижимое имущество на сумму более 50 млн тенге обращены в доход государства.

Самое читаемое

Наверх