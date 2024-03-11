Фиктивные счета-фактур на 443 млн тенге выписал житель Шымкента

Фиктивные счета-фактур без фактического выполнения работ и оказания услуг выписал житель Шымкента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.

"Преступная деятельность осуществлялась посредством 6 созданных компаний, в результате чего в государственный бюджет не поступило налогов на сумму 443 млн тенге", - говорится в сообщении.

Приговором суда лицо было признано виновным в совершении уголовного правонарушения, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.



Вместе с тем, преступные доходы осужденного на сумму более 15 млн тенге, а также недвижимое имущество на сумму более 50 млн тенге обращены в доход государства.