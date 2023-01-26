Фиктивные долги по зарплатам на 5 млрд тенге взыскали нотариусы в Казахстане

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В Казахстане нотариусы взыскивались фиктивные долги по зарплате. За два года прокуроры добились отмены 250 незаконных распоряжений нотариусов на пять миллиардов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры.

Генеральная прокуратура проверила анализ соблюдения законности при выписке нотариусами исполнительных надписей за последние три года. Институт исполнительной надписи заработал с 2016 года. В упрощённом порядке стали взыскиваться бесспорные требования, такие как долги за коммунальные услуги, зарплату, по договорам и другое.

"Надпись существенно облегчила процедуру взыскания долгов и разгрузила суды. Однако из-за простоты процедуры и злоупотреблений со стороны нотариусов она стала инструментом всевозможных "серых схем". Надпись использовалась для обналичивания денег, добытых преступным путём", - сообщили в Генпрокуратуре.

так, в Алматы, Астане и Караганде установлено 13 фактов, когда долги формально взыскивались с организаций и лиц, причастных к созданию финансовых пирамид.

Организаторы финпирамиды в Алматы для снятия и хищения денег вкладчиков по фиктивным договорам взыскали через нотариусов два миллиарда несуществующих долгов. По искам прокурора надписи отменены.

В обход судебного порядка по 63 надписям с государства незаконно взыскано 1,8 миллиарда тенге по договорам госзакупок. Из них по искам прокуроров уже отменены надписи на 1,2 миллиарда тенге. Долги взыскивались несмотря на истечение срока договора госзакупок, за невыполненные работы и не предусмотренные ПСД и планами закупок, без регистрации допсоглашений к договорам госзакупок в органах казначейства, в отсутствие актов приёмки и других подтверждающих документов.

В Алматинской области нотариус взыскала с отдела ЖКХ в пользу частной компании 410 миллионов тенге по незарегистрированному допсоглашению (на работы, не предусмотренные основным договором, срок договора истёк). В суд предъявлен иск о его отмене.

Также взыскивались фиктивные долги по зарплате для увода имущества и активов от исполнения по другим обязательствам (поскольку зарплата взыскивается в первую очередь). За два года прокуроры добились отмены 250 незаконных надписей на пять миллиардов тенге.

В Карагандинской области выявлено 35 надписей о взыскании с ТОО несуществующих долгов по зарплате на 333 миллиона тенге. При этом у предприятия долг по налогам 1,7 миллиарда тенге.

В прокуратуре отметили, что в отдельных случаях надписи совершались нотариусами при явном превышении полномочий.

В Астане, Алматы, Алматинской и Жамбылской областях нотариусы в счёт погашения долга незаконно обратили взыскание на 40 единиц транспорта, которые не являлись предметом залога. Выписка надписей по таким требованиям не допускается.

Прокуроры выявили 56 исполнительных надписей на один миллиард тенге, выписанных на основании поддельных документов, и шесть надписей в отношении граждан, которые состоят на психиатрическом учёте.

По представлению генеральной прокуратуры министерством юстиции прекращены лицензии трёх нотариусов, семь приостановлены, 44 нотариуса привлечены к дисциплинарной ответственности.

Судами удовлетворено 17 исков прокурора об отмене исполнительных надписей на один миллард тенге, ещё три иска находятся на стадии рассмотрения.