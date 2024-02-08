Массу нарушений в сфере ветеринарии выявили в Павлодарской области

В Павлодарской области при проверке в сфере ветеринарии установлены грубые нарушения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

Прокуроры выявили факты фиктивной вакцинации, установили, что патологические материалы для проверки наличия особо-опасных заболеваний не направлялись, а предписания об изоляции подозрительных на инфекцию животных не выносились.

Сотрудники надзорного органа в ходе проверки одного из ветеринарных пунктов выявили, что 450-ти голов животных не были привиты против сибирской язвы и бешенства, но это не помешало ветврачам выдать справки на животных для их последующей реализации. Более того – их потом забивали в неустановленных для этого местах.

Кроме того, прокуроры обнаружили, что более тысячи положительно реагирующих животных на особо-опасные заболевания были скрыты от учета. А вакцины хранились в неприспособленных местах - в кочегарке и других подсобных помещениях.

"Вышеуказанные нарушения в совокупности могли привести к массовому распространению инфекции среди населения. Подтверждением этому явился случай заболевания бруцеллезом трёхлетнего ребенка через употребление молока зараженного животного в Баянаульском районе", - отметили в прокуратуре.

Отмечается, что по всем изложенным фактам прокуратурой области приняты упреждающие меры прокурорского надзора.

Ранее сообщалось, что детей привили просроченными препаратами в Павлодарской области.