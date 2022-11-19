FIFA QATAR 2022: показ чемпионата мира по футболу презентовали в столице

Фото: t.me/aqparatqogam

Презентацию показа чемпионата мирапо футболу телерадиокорпорация "Казахстан", которая приобрела эксклюзивные телевизионные права на показ матчей на территории республики. Они пройдут с 20 ноября по 18 декабря в Катаре, передаёт BaigeNews.kz.

Презентация показа чемпионата мира прошла за день до старта мундиаля. К главному футбольному празднику Корпорация подготовила ряд проектов: от прямых трансляций со стадионов Катара и студийных программ до включений корреспондентов с матчей и спортивных конкурсов для болельщиков.

Фото: t.me/aqparatqogam

В большой спортивной презентации РТРК "Казахстан" приняли участие юные игроки футбольного клуба "Астана", а также уже известные и популярные в стране спортсмены — экс-игрок национальной сборной Казахстана Давид Лория, рекордсмен Сергей Цырульников, параспортсмен по плаванию Сиазбек Далиев.



На встрече спортсменов присутствовал министр Информации и общественного развития Дархан Кыдырали. Он подчеркнул необходимость организации спортивных трансляций на высоком уровне и пожелал успехов команде Корпорации и комментаторам.

"Телеканалы "Qazaqstan" и "Qazsport" всегда поддерживают спорт в целом, в том числе и футбол. Телепроект Корпорации "Superbol" помог зажечь звезду юных футболистов в регионах нашей страны. Теперь в течение месяца отечественных болельщиков ждет большой футбольный праздник. Мы верим, что наши комментаторы - лучшие в спортивной журналистике – смогут отработать эфиры на высоком профессиональном уровне", — сказал министр.

Фото: t.me/aqparatqogam

На мероприятии также была представлена ​​команда комментаторов РТРК "Казахстан", которые будут работать на матчах чемпионата мира. Опытом работы в прямом эфире поделились с коллегами профессиональные спортивные комментаторы Есей Жеңісұлы и Сергей Райлян.

"Мы пригласили 14 самых опытных комментаторов для работы на чемпионате мира по футболу. Для работы с комментаторами на месяц были привлечены эксперты. Помимо этого, в Катаре уже находится ​​специальная съемочная группа РТРК "Казахстан". Это позволит нам транслировать эксклюзивные материалы с места событий. Мы также приглашаем всех любителей футбола и спортивных экспертов страны принять участие в наших студийных программах, которые будут идти в прямом эфире на каналах "Qazaqstan" и "Qazsport", поделиться прогнозами и интересными фактами о футболе с нашими зрителями", — рассказала в интервью Ляззат Танысбай, председатель Правления телерадиокорпорации "Казахстан".

На прямую связь с участниками презентации вышел находящийся сейчас в Катаре редактор телеканала Qazsport Ерсин Ерик, он рассказал о процессе подготовки спортсменов кмундиалю.

Фото: t.me/aqparatqogam

В рамках презентации показа экс-вратарь национальной сборной Казахстана Давид Лория провел мастер-класс для юных воспитанников ФК "Астана". Он заявил, что уверен в том, что кто-то из юных футболистов страныв будущем сыграет на чемпионате мира в составе казахстанской сборной.



Напомним, что казахстанские любители футбола смогут посмотреть матчи чемпионата в прямом эфире на телеканалах Qazaqstan и Qazsport. Помимо этого, будет вестись прямая онлайн-трансляция на сайтах qazaqstan.tv и qazsporttv.kz, а также через мобильное приложение Qazaqstan.tv.