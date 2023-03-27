Фейковые протоколы о результатах голосования рассылают в СМИ

Накануне в СМИ появились фото якобы протокола участковой избирательной комиссии о результатах голосования по выборам депутатов мажилиса парламента, избираемых по одномандатному территориальному избирательному округу №4 по избирательному участку №99, передаёт BaigeNews.kz. В Территориальной избирательной комиссии подтвердили, что это фейк.

"На опубликованных фото протокол заполнен по приложению №32 к постановлению Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан от 20 января 2023 года №18/672 (о результатах голосования по выборам депутатов маслихата города Алматы по партийным спискам), в содержании документа вместо наименования политических партий указаны ФИО кандидатов в депутаты мажилиса парламента Республики Казахстан, избираемых по одномандатному территориальному избирательному округу №4", - говорится в сообщении.

Кроме того, подлинный протокол оформлен по форме согласно приложению №20 к постановлению Центральной избирательной комиссии от 20 января 2023 года №18/672. На распространяемых фото указаны ФИО только шесть кандидатов вместо 28 зарегистрированных.

Как пояснили в ТИК, согласно данным журнала учета и регистрации доверенных лиц, наблюдателей политических партий, иных общественных объединений, некоммерческих организаций, представителей СМИ РК, наблюдателей иностранных государств, международных организаций и представителей иностранных СМИ участковой избирательной комиссии избирательного участка №99 в течение дня голосования и при подсчете голосов на избирательном участке присутствовали пять зарегистрированных наблюдателей/доверенных лиц.

Согласно пункту 8 статьи 43 конституционного закона Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан" по желанию лица, присутствующего в соответствии с настоящим конституционным законом, при подсчете голосов ему выдается копия протокола, заверенная подписями председателя и секретаря комиссии и печатью избирательной комиссии. Копии протоколов, заверенных в установленном порядке, никто из доверенных лиц и наблюдателей не получал, в журнале учета и регистрации отсутствуют подписи наблюдателей и доверенных лиц, подтверждающих факт получения копий.

"На подлинном протоколе должны быть проставлены две печати: печать на самой копии оригинального протокола, а также так называемая "живая" печать, подтвержденная подписью председателя и секретаря участковой избирательной комиссии", - уточнили в ТИК.

Также подписи членов комиссии в распространяемых фото отличаются от их фактических подписей, что также подтверждается членами участковой избирательной комиссии. Сама печать на документе нечитаема, идентифицировать ее как печать избирательного участка №99 также не представляется возможным.