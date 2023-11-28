Фейковую рекламу от имени сенатора распространяют в соцсетях

В Facebook появилось видео, в котором депутат Сената Парламента РК Бырганым Айтимова якобы рассказывает о том, что открыла проект, позволяющий "получить 550 тысяч тенге при минимальных вложениях". Это фейк, выяснили авторы портала Stopfake.kz, передаёт BaigeNews.kz.

В рекламе использован фрагмент передачи "История в лицах", вышедшей на телеканале "Хабар 24" четыре года назад.