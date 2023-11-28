Фейковую рекламу от имени сенатора распространяют в соцсетях
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В Facebook появилось видео, в котором депутат Сената Парламента РК Бырганым Айтимова якобы рассказывает о том, что открыла проект, позволяющий "получить 550 тысяч тенге при минимальных вложениях". Это фейк, выяснили авторы портала Stopfake.kz, передаёт BaigeNews.kz.
В рекламе использован фрагмент передачи "История в лицах", вышедшей на телеканале "Хабар 24" четыре года назад.
"В интервью Айтимова рассказывала о своей работе и годах становления независимости Казахстана. Ни о каком собственном инвестиционном проекте она не говорила. В видеоролике, который сейчас распространяют в соцсетях, использованы кадры из передачи, на которые наложена озвучка. При внимательном рассмотрении видно, что звук и артикуляция не совпадают", - говорится в сообщении Stopfake.kz.
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