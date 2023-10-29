Фейковое видео пожара на шахте имени Костенко распространяют в Сети

Распространяемое в мессенджерах и соцсетях видео якобы пожара на шахте имени Костенко является фейком, передаёт BaigeNews.kz.

"В социальных сетях распространяется видео, на котором действие якобы происходит на шахте имени Костенко. Официально заявляем, что данное видео не соответствует действительности. Просим доверять официальным источникам и не распространять недостоверную информацию", — сообщили в акимате Карагандинской области.

По данным сайта stopfake.kz, на самом деле это видео снято не в Казахстане. Оно представляет собой монтаж из нескольких видеозаписей.

"Одна из них появилась в Сети в июне 2022 года. В ролике запечатлён пожар, начавшийся на алюминиевом заводе в Дос-Эрманасе в Севилье (Испания). Другой фрагмент, представляющий собой чёрно-белые кадры, это съёмка камер видеонаблюдения, сделанная в мае 2014 года во время взрыва с последующим возгоранием, произошедшего на шахте в турецком городе Сома. Ещё один фрагмент видео показывает аварию на китайской угольной шахте Лулян в провинции Шаньси", - отмечается в публикации.

Напомним, на шахте имени Костенко произошёл взрыв газометана. В момент аварии под землёй находились 252 человека, 208 из которых выбрались на поверхность земли. Известно о 45 погибших, продолжаются поиски одного шахтёра. Госпитализированы 24 горняка, двоих из них готовят к выписке, один пациент остаётся в тяжёлом состоянии в реанимации.