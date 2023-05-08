Фейковая реклама с фото акима Павлодарской области гуляет по интернету

Фото: Акимат Павлодара/Gov.kz

В Сети появилась фейковая реклама юридических услуг с фотографией акима Павлодарской области Асаина Байханова, но подписанная фамилией другого человека, передаёт BaigeNews.kz.

Асаин Байханов прокомментировал фейк на своей личной странице в Instagram.

"В последнее время мне начали присылать скриншоты рекламы юридических услуг в Инстаграме с использованием моего изображения. Естественно, что меня зовут не Ерасыл Жаксылыков, никаких бесплатных консультаций я не предоставляю и юридических услуг не оказываю. Поэтому уже поручил своим юристам разобраться с этой рекламой. А подписчиков, которые вдруг столкнутся с ней в Инстаграме, прошу подавать на публикацию жалобы. Буду признателен вам за такую помощь", — написал аким.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Асайын Байхан (@asaiyn.baikhan)

Напомним, Асаин Байханов возглавляет Павлодарскую область с декабря 2022 года, а до этого был акимом Павлодара. В регионе Байханова считают одним из самых популярных чиновников, активных в социальных сетях.

Ранее Асаин Байханов рассказывал журналистам, что сам ведёт свои страницы в соцсетях и лично отвечает на сообщения подписчиков.

Одной из самых странных просьб, которая озадачила Байханова в бытность акимом города, оказалась жалоба на пение лягушек. Жители усольского микрорайона Павлодара посетовали, что квакающие соседи не дают людям спать по ночам.

Прошлым летом Асаин Байханов удивил подписчиков тем, что в прямом эфире купался в Иртыше.

А ещё неожиданно ответил подписчику-студенту на просьбу скинуть ему 10 тысяч тенге, затем курьёзный диалог опубликовал у себя в сториc.

А 1 января этого года Байханов вышел в прямой эфир верхом на коне.