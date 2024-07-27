Димаш Кудайберген вернулся на сцену проекта "I am a Singer"

В эфире китайского телеканала HUNAN TV состоялся финал шоу "I am a Singer 2024". В новом сезоне битву ведут Короли Певцов — известные китайские и приглашённые из других стран вокалисты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт Димаша Кудайбергена.

В финальном раунде проекта поддержать семерых участников пришли специальные гости. Димаш Кудайберген выступал в дуэте с американской певицей и актрисой Шанте Мур, творчество которой связано с современным R&B и джазовым кроссовером. Зрители почувствовали творческую "химию" между артистами, увидели абсолютное сценическое взаимодействие и полное вокальное слияние двух мастеров своего дела — Димаш и Шанте исполнили хит американского певца и композитора Тедди Свимса "Lose control".

Димаш вернулся на сцену "I am a Singer" спустя семь лет после триумфального участия в шоу 2017 года, сыгравшего большую роль в его творческом пути. Казахстанский артист ранее выступал как приглашенный гость на проекте 2018 года с песней "Hello" Лайонела Ричи и поддерживал ребят из коллектива Super Vocal, когда они вместе исполняли попурри из песен группы Queen на шоу 2019 года.

Перед началом эфира "I am a Singer 2024" Димаш сказал:

"Хочу от всего сердца поблагодарить организаторов проекта, они стараются приглашать меня каждый год. Выступать на этой сцене для меня большая честь".

Ранее Димаш проанонсировал старт продажи билетов на свой концерт STRANGER в Астане. проанонсировал старт продажи билетов на свой концерт STRANGER в Астане. Шоу состоится 13 сентября на стадионе "Астана Арена".

Напомним, накануне Димаш Кудайберген принял участие в китайском фестивале пива, а также исполнил саундтрек к новому фильму Джеки Чана "Легенда".