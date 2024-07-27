Известный казахстанский адвокат высказался об аресте стендап-комика Александра Меркуля

Известный казахстанский адвокат и блогер Джохар Утебеков прокомментировал арест стендап-комика Александра Меркуля, передаёт BaigeNews.kz.

"В действиях комика нет состава мелкого хулиганства. Интернет — это не общественное место. А на самом стендапе все к мату готовы. Я ни разу за 2,5 года после Қаңтара не ощущал такого разочарования, как сейчас! Мы все отлично понимаем, что это чья-то ретивая месть за шутку над Новым Казахстаном. Так нужно слушать критику, а не сажать за нее. Надо строить этот Казахстан будущего, а не затыкать недовольных.Ещё можно всё переиграть и даже обратить в свою пользу. Освободите Сашу!", — написал Утебеков на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jokhar Utebekov (@jokharutebekov)

Также по поводу ареста Меркуля высказался его коллега по цеху — юморист Галым Калиакбаров.

"Мы с Сашей не общаемся уже больше трех лет. У нас был конфликт. Но сегодня, узнав новость, что его посадили за шутку, я не могу стоять в стороне. Выражаю поддержку Саше и его семье. Надеюсь, что эти 10 суток пройдут без серьезных проблем и он вернется к семье и привычной жизни. Очень надеюсь, что случившееся не отобьет у него желания выступать в стендапе с той же остротой. В противном случае, все мы потеряем сильного комика.

Уверен, что после этого он станет еще лучше, как стендап-комик, и еще популярнее, хотя уже стал. Случившееся уже привлекло к нему внимание еще большей аудитории. Мне кажется, общество его поддерживает и большинство людей не осуждает и не обижается на его шутки, ставшие причиной инцидента", — написал комик в социальных сетях.

Он отметил, что считает нужным отличать маты от оскорблений.

"Тем более что бывают цензурные выражения оскорбляющие людей больше, чем никому не адресованный и не задевающий личное достоинство мат. Как и многие комики полагаю, что комедия отражает реальную жизнь и маты могут быть нужны, вопрос только в том как и к кому мы их применяем. Как говорил великий Джордж Карлин: "Все дело в контексте!"", — добавил юморист.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Галым Калиакбаров (@galymkaliakbarov)

Казахстанского стендап-комика Александра Меркуля арестовали на десять суток по решению суда Астаны. Импровизатор использовал нецензурную брань в общественном месте в адрес присутствующих в зале гостей и шутил на тему про "Жана Казахстан".