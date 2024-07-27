Кыргызстанец планировал устроить теракт в одной из стран СНГ

В Кыргызстане арестовали и водворили в СИЗО члена международной террористической организации. Он подозревается в подготовке к организации теракта в одной из стран СНГ в составе подпольной группировки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kg.

Установлено, что все действия следственно-арестованного через скрытые аккаунты в Telegram координировались эмиссарами одной из террористических организаций. Перед попыткой реализации преступления Н.Р. присягнул на верность лидеру МТО.

В рамках уголовного дела ГКНБ КР совместно с партнерскими спецслужбами проводит расследование в отношении других участников тергруппировки.