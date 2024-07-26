  • 26 Июля, 04:12
  • BAIGENEWS

МЦПС "Хоргос" повышает тариф за перевозку багажа

Сегодня, 03:51
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
khorgos.kz Сегодня, 03:51
Сегодня, 03:51
67
Фото: khorgos.kz

Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос" повышает тариф за перевозку багажа до 100 тенге за один килограмм, передаёт BaigeNews.kz.

Такое решение принято неоднократных обращений компаний, оказывающих услуги по перевозке багажа на территории МЦПС "Хоргос", и в целях улучшения качества обслуживания по приёму/выдаче багажа.

"Действие тарифа вступает в силу после подписания дополнительного соглашения с перевозчиками багажа с 27 июля 2024 года", – сообщили в МЦПС.

Самое читаемое

Наверх