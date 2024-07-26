МЦПС "Хоргос" повышает тариф за перевозку багажа

Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос" повышает тариф за перевозку багажа до 100 тенге за один килограмм, передаёт BaigeNews.kz.

Такое решение принято неоднократных обращений компаний, оказывающих услуги по перевозке багажа на территории МЦПС "Хоргос", и в целях улучшения качества обслуживания по приёму/выдаче багажа.