МЦПС "Хоргос" повышает тариф за перевозку багажа
Сегодня, 03:51
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 03:51Сегодня, 03:51
67Фото: khorgos.kz
Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос" повышает тариф за перевозку багажа до 100 тенге за один килограмм, передаёт BaigeNews.kz.
Такое решение принято неоднократных обращений компаний, оказывающих услуги по перевозке багажа на территории МЦПС "Хоргос", и в целях улучшения качества обслуживания по приёму/выдаче багажа.
"Действие тарифа вступает в силу после подписания дополнительного соглашения с перевозчиками багажа с 27 июля 2024 года", – сообщили в МЦПС.
Самое читаемое
- Трагедия в "Майкаинзолото": найден автобус, провалившийся в обвал
- Использование пенсионных накоплений на стоматологические услуги приостановят в Казахстане
- Знали бы вы, скольким влиятельным людям мы отказали в аккредитациях - Генсекретарь НОК
- ЧП на ферросплавном заводе: скончались ещё двое пострадавших
- Назарбаева не лишили звания академика - Ашимбаев