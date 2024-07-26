Затонувшее судно с шампанским нашли у берегов Швеции
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В Балтийском море у берегов Швеции нашли затонувшее судно с шампанским, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей Би-би-си.
Водолазы на гидролокаторе нашли обломки парусника XIX века, доверху загруженнего шампанским, вином, минеральной водой и фарфором. Судно везло более 100 бутылок шампанского.
Томаш Стахура, руководитель польской водолазной компании Baltitech, считает, что судно могло следовать в Санкт-Петербург с грузом для русского царя. Baltitech специализируется на поиске и исследовании затонувших кораблей в Балтийском море.
"Я занимаюсь дайвингом уже 40 лет. Время от времени мы находим одну или две бутылки. Но я никогда не видел ящиков с бутылками алкоголя и корзин с водой, как здесь", — говорит Томаш Стахура.
Глиняные бутылки с водой, на которых была указана торговая марка немецкой компании Selters, помогли определить примерную дату кораблекрушения: 1850–1867 годы.
От названия этой компании и немецкого Selterswasser происходит знаменитая в конце XIX - начале XX века в России зельтерская (сельтерская) вода.
Стахура предположил в разговоре с Би-би-си, что товары могли быть предназначены для стола российского императора Николая I, который, как известно историкам, в 1852 году потерял один из своих кораблей в этом районе.
На данный момент найденный корабль остается на морском дне. На помощь вызваны подводные археологи. Шведские власти были уведомлены о находке, необходимо провести её документальное оформление, прежде чем этот необычный груз можно будет поднять на поверхность.
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