Землетрясение произошло в Костанайской области

Казахстанские сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 21 километре к юго-востоку от Рудного, передаёт BaigeNews.kz.

По информации Центра данных ИГИ НЯЦ РК, землетрясение регистрировано 27 июля в 9:54 по времени Астаны.