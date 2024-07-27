Землетрясение произошло в Костанайской области
Сегодня, 11:29
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Сегодня, 11:29Сегодня, 11:29
278Фото: AP Photo / IRWIN FEDRIANSYAH
Казахстанские сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 21 километре к юго-востоку от Рудного, передаёт BaigeNews.kz.
По информации Центра данных ИГИ НЯЦ РК, землетрясение регистрировано 27 июля в 9:54 по времени Астаны.
"В 21 км к юго-востоку от города Рудный произошло сейсмическое событие. Координаты эпицентра: 52.81 градуса северной широты, 63.28 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=3.9. Энергетический класс К=9.4", — говорится в сообщении.