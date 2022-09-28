open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


  • Главная
  • Новости
  • Фейком назвали авиабилеты за 5000 долларов из России в Казахстан
cdn.trend.az Сегодня, 12:12
46
Фото: cdn.trend.az

Фейком назвали авиабилеты за 5000 долларов из России в Казахстан

В соцсетях начала распространяться информация о якобы спецрейсах из России в Казахстан, билет на который стоит 4999 долларов. Авиакомпания АО "QAZAQ AIR" опровергла эту информацию, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

"Авиакомпания АО "QAZAQ AIR" сообщает, что распространяемая в сети Интернет и социальных сетях информация о специальных авиарейсах из России в Казахстан, не является достоверной.

Во избежание мошеннических действий рекомендуется приобретать авиабилеты на сайте Авиакомпании www.flyqazaq.com или в авторизированных агентствах по продаже авиабилетов", - подчеркнули в авиакомпании.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#фейк #авиабилеты
Журналист
Сегодня, 12:12
46
Поделитесь:
Наверх