Фейком назвали авиабилеты за 5000 долларов из России в Казахстан

В соцсетях начала распространяться информация о якобы спецрейсах из России в Казахстан, билет на который стоит 4999 долларов. Авиакомпания АО "QAZAQ AIR" опровергла эту информацию, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

"Авиакомпания АО "QAZAQ AIR" сообщает, что распространяемая в сети Интернет и социальных сетях информация о специальных авиарейсах из России в Казахстан, не является достоверной.

Во избежание мошеннических действий рекомендуется приобретать авиабилеты на сайте Авиакомпании www.flyqazaq.com или в авторизированных агентствах по продаже авиабилетов", - подчеркнули в авиакомпании.