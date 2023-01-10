Фестиваль роботов впервые проводят в Казахстане

Фестиваль роботов среди учащихся специализированных школ впервые проходит в Казахстане. В нём принимают участие 159 ребят из разных регионов страны, передаёт BaigeNews.kz.

Мероприятие принял Университет имени Сулеймана Демиреля в Каскелене Алматинской области.

Фестиваль проводится по международным правилам FIRST в двух направлениях. Первое - LEGO League Challenge, в нём участвуют учащиеся в возрасте 10-16 лет. Во втором направлении - Tech Challenge соревнуются школьники 12-18 лет.

"Робототехника набирает популярность среди школьников. За последние три года открыто более трёх тысяч кабинетов робототехники. Казахстанцы показывают отличные результаты на международных соревнованиях", - сказал директор республиканского научно-практического центра "Дарын" Ануар Унайбеков.

В октябре школьники одержали победу на Всемирных соревнованиях FIRST GLOBAL CHALLENGE по робототехнике в Женеве. Позже учащиеся из Шымкента впервые заняли второе место на Международной Олимпиаде по робототехнике в Дортмунде.

"Все эти победы подтверждают, что мы работаем в правильном направлении. Для развития и популяризации робототехники мы совместно с общественным фондом USTEM Robotics впервые проводим республиканский фестиваль роботов среди обучающихся специализированных организаций образования. Победители конкурса получат возможность попасть в сборную Казахстана по робототехнике и в дальнейшем участвовать в республиканском финале FIRST Kazakhstan 2023", - уточнил Унайбеков.

За последние два года курсы по робототехнике прошли около двух тысяч учителей.