Фермеры на тракторах заблокировали центр Мадрида

Испанские фермеры на тракторах вновь заблокировали ряд центральных улиц Мадрида в рамках крупной акции протеста против кризисной ситуации в европейском сельскохозяйственном секторе. Об этом сообщает РИА Новости, передает BaigeNews.kz.

Около полудня более тысячи человек начали движение от министерства экологического перехода по центральным улицам испанской столицы к зданию министерства сельского хозяйства, чтобы потребовать от главы ведомства Луиса Планаса конкретных и решительных мер по облегчению положения сектора.

Собравшиеся считают, что пакет мер, предложенный ранее Брюсселем, не разрешит нависший над страной сельскохозяйственный кризис.

На этот раз акция протеста проходит под знаменем Union de Uniones, четвертого по величине сельскохозяйственного профсоюза, который, несмотря на то, что не признан официальным представителем сектора, был одним из главных организаторов протестов в королевстве в течение последних двух месяцев.

В выходные правительственная делегация Мадрида разрешила въезд в город до 1,5 тысячи тракторов. Однако, по подсчетам организации, въехать смогли только около 200 машин.