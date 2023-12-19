Федерация конного спорта "JORYQ" вошла в Ассоциацию национальных видов спорта Казахстана

Федерация конного спорта "JORYQ" стала 10 организацией, вошедшей в Ассоциацию национальных видов спорта, передаёт BaigeNews.kz.

Президент Ассоциации национальных видов спорта Исламбек Салжанов и президент Федерации конного спорта "JORYQ" Бакытжан Турлыбек подписали меморандум о сотрудничестве и договорились о взаимной поддержке в организации мероприятий, значимых для страны и развития национальных видов спорта, а также о всестороннем содействии в продвижении национальной культуры на международном уровне.

Глава федерации "JORYQ" Бакытжан Турлыбек отметил, что ассоциация стала главной организацией, отвечающей за развитие национальных видов спорта в Казахстане, а входящие в неё федерации выработали собственную методику тренировок, имеют квалифицированный тренерский состав и соответствующее научное сопровождение.

Федерация конного спорта "JORYQ" уже имеет опыт сотрудничества с Ассоциацией национальных видов спорта. В тандеме эти организации воплотили в жизнь идею масштабного республиканского марафона-байге "Ұлы дала жорығы". В 2023 году участники данного состязания преодолели 1300 километров от Астаны до Туркестана. В 2024 году марафон "Ұлы дала жорығы" будет проведён на предстоящих пятых Всемирных игр кочевников.

"В следующем году мы планируем на международном уровне организовать марафон "Ұлы дала жорығы" в рамках пятых Всемирных игр кочевников в Астане. Для этих целей нам важна поддержка Ассоциации национальных видов спорта, и мы решили стать членами этой организации", – сообщил Бакытжан Турлыбек.

Отмечается, что в ассоциацию входят также бәйге, көкпар, аударыспақ, жамбы ату, теңге ілу, құсбегілік, дәстүрлі садақ ату, асық ату, тоғызқұмалақ.